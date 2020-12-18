За час від січня до листопада 2020 року населення України скоротилося на 232 тисячі. Наразі у країні проживає 41 мільйон 640 тисяч людей.

Від початку року населення України скоротилося на 0,55%. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.

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На 100 померлих у країні припадає лише 51 новонароджений.

Від січня до листопада в Україні народилося 247,3 тисячі людей, а померли – 485,7 тисячі українців. Приблизно 1,6 тисячі померлих становлять діти віком до року.

Дані щодо народжуваності суттєво погіршилися у порівнянні з 2019 роком. Тоді упродовж 12 місяців народилися 262,3 тисячі людей. Водночас кількість померлих фактично не змінилася. За 2019 рік у вічність відійшли 486,8 тисяч українців.

Що кажуть у ВООЗ

ВООЗ оприлюднила дослідження, від яких хвороб найчастіше у світі помирають люди. Серед лідерів виявилися: