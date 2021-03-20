У нас з Росією війна, – Шмигаль пояснив, чому Україна відмовилася від "Супутника V"
Денис Шмигаль пояснив, чому Україна відмовилася закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Одна з причин – війна, яку Росія веде на Донбасі.
Джерело:Bild
Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю німецькому виданню.
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Шмигаль про причини відмови від вакцини "Супутник V"
За словами глави уряду України, перша причина відмови від "Супутник V" полягає у тому, що російська вакцина не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень.
І друга причина – це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт,
– пояснив Шмигаль.
Прем'єр додав, що Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини. Наразі з 6 з них підписані попередні угоди, а 3 вакцини зареєстровані в Україні – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.
Вакцина "Супутник V": останні новини
- Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V". Препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань.
- Крім того, ЄС планує запровадити COVID-паспорти. Однак не знає, що робити зі Словаччиною та Угорщиною, які закупили російську вакцину.
- Росія намагається нав'язати свій "Супутник V" іншим країнам. Секретар РНБО України назвав таку поведінку "дипломатично-вакційною грою".
- А міністр культури Олександр Ткаченко пов'язав чутки про смертельні наслідки вакцинації AstraZeneca з піаром Росією "Супутника V". У Москві заяву назвали "фантазійним світом України".
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