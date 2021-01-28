Андрій Єрмак заявив, що Офіс Президента готовий до будь-яких розслідувань, зокрема й журналістів Bellingcat, у справі про "вагнерівців". Очільник ОП наголосив, що їм "нема чого боятися і приховувати".

Джерело: НВ

Єрмак додав, що на Банковій "з великою повагою ставляться і до Bellingcat, і до всіх незалежних та чесних журналістів у світі".

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Про яке розслідування мовиться

У грудні 2020 року розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази планування спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину свого розслідування з цієї теми Bellingcat планує випустити в першому кварталі 2021 року.

Раніше в Офісі Президента заперечували факт підготовки такої операції, називаючи тим більше неправдивою інформацію про те, що затримання бойовиків українською стороною могло провалитися через дії Банкової.

Позиція Андрія Єрмака

Очільник ОП запропонував дочекатися публікації розслідування Bellingcat і заявив, що "нам нема чого боятися і приховувати".

Ми абсолютно відкриті й готові до будь-яких розслідувань, бо у нас чиста совість, чисті руки та чесна позиція. Нині – у всякому разі те, що я чув зі ЗМІ, – мовилося про якісь уривчасті інтерв'ю якихось людей, на підставі яких був створений увесь цей інформаційний наратив,

– додав Єрмак.

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