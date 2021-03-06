У нас багато точок дотику, – Данілов про співпрацю з Польщею
Україна та Польща можуть співпрацювати у багатьох сферах. Однак передовсім – в енергетичній, адже мають однакові погляди щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Джерело:Укрінформ
"Північний потік-2" – наш спільний виклик", – Данілов
На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, у співпраці нашої держави з Польщею важливою є енергетична сфера. Про це політик заявив у інтерв'ю виданню.
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Польща є однією з країн, яка наполягає, що російсько-німецький проєкт "Північний потік-2" дуже небезпечний для Європи. Це наш спільний виклик. Ми не знаємо, чим це може закінчитися,
– наголосив секретар РНБО.
Він підкреслив, що цей газопровід небезпечний не лише з економічної, а й з геополітичної точки зору.
"Росія використовує енергетику як засіб впливу на ті чи інші країни. Ми пам'ятаємо, як вони купували Януковича знижками на газ. Енергетика – це зброя, яку часто використовує Росія", – пояснив Данілов.
Головне про "Північний потік-2"
- Росія будує свій газопровід в обхід України. Він вже готовий на 90%.
- Раніше США вводили санкції на компанії, які будували "Північний потік-2" і роботи зупинили. Однак наприкінці 2020 року будівництво відновили.
- Росія планувала ввести "Північний потік-2" в експлуатацію вже у 2021 році.
- Роботи у водах Данії думали закінчити у квітні, однак наприкінці лютого США ввели санкції проти трубоукладального корабля "Фортуна".
- 18 компаній припинили свою участь або перебувають у процесі виходу з проєкту газопроводу через загрозу нових санкцій США.
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