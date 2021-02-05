Відтепер українці мають чіткий механізм – як скликати всеукраїнський референдум. У Конституції й раніше було закріплене право на народовладдя. Утім лише зараз народні депутати виправили юридичну прогалину та ухвалили необхідний документ.

Джерело: 24 канал

За словами політолога Володимира Фесенка, цей закон відповідає сучасним нормам проведення референдумів. Документ враховує міжнародний досвід, можливість більш широко застосовувати право на народовладдя, а також значно розширює запобіжники.

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Референдум можна скликати за підписами 3 мільйонів громадян

Всеукраїнський референдум можна скликати за умови 3 мільйонів підписів з двох третин всіх регіонів. На референдум можна виносити зміни лише до 3 розділів Конституції з чітким питанням, яке передбачає відповідь

"так" чи "ні".

Проголосувати мають не менше, ніж 50% виборців. Утім питання, які можуть нашкодити суверенітету та національній безпеці України, виноситися точно не будуть.

Лише питання загальнонаціонального значення можуть виноситися через народну ініціативу. Або питання щодо скасування окремих норм законів,

– пояснила координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Водночас деякі критики документу запевняють, звичайні люди не зможуть скористатися інструментом народовладдя. Крім цього, Центральну виборчу комісію можуть просто закидати референдумним спамом перед виборами.

Референдум можуть загальмувати в Конституційному Суді

Ще одна проблема – народовладдя можуть загальмувати в Конституційному суді. Саме йому доручено перевіряти референдуми на відповідність основному закону. І тамтешні служителі вже вказують на ризики.

Суддя КСУ Ігор Сліденко вважає, що найбільші ризики пов'язані з безглуздими нормами, які фактично підміняють парламентаризм і дозволяють за допомогою референдуму приймати або скасовувати закони.

Другий фактор – акценти саме на територіальні питання референдумів. Це за умови, що частина України окупована і коли де-факто Україна перебуває в стані війни,

– відзначив він.

Як розповіла координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, всеукраїнський референдум – лише опитування, яке в залежності від питання мають втілити відповідні органи. Мовиться про президента, уряд чи Верховну Раду. Тому кликати всеукраїнський референдум – справа точно не з дешевих.

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Сам інструмент народовладдя вже впроваджували в Україні. На референдумі 1 грудня 1991 року українці абсолютною більшістю підтримали незалежність країни. Ще за десяток років, за ініціативою президента Леоніда Кучми, скликали другий.

Однак його розкритикували і сприйняли як елемент політичної боротьби. Пошук політичних дивідендів закидали й Володимиру Зеленському. За його 5 питань на виході з дільниць місцевих виборів 2020. Тож чи дадуть народу скористатися владою, чи влада вчергове скористається народовладдям – дізнаємося незабаром.