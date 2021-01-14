Президент Володимир Зеленський зрадів снігу, що засипав Україну. Політик опублікував фото із засніженої Банкової.

Сніг на Банковій

Нарешті зима, написав Зеленський у фейсбуці.

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Тому президент ще раз привітав українців з Новим роком. На фото, яке оприлюднив Зеленський, зображена ялинка у сніжку біля Офісу Президента та люди, що катаються на ковзанці.

До речі, у коментарях під дописом Зеленському нагадали, що він вже мав змогу насолодитись снігом під час відпочинку у Буковелі. Так, глава держави поїхав святкувати новорічні свята у Карпати. На гірськолижному курорті його помітили інші відпочивальники. Українці встигли зробити десяток світлин із президентом.