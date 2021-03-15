Політик Олександр Дубінський мав певні розбіжності у поглядах з керівництвом партії "Слуг народу", це є однією з причин, чому його виключили. Однак він ще може оскаржити таке рішення.

Водночас такий крок Дубінського може бути "досить дивним". Таку думку висловила депутатка зі "Слуги народу" Галина Янченко.

До теми Виключення Дубінського з партії – логічний кінець: чим показова ця ситуація

Ймовірність повернення у політсилу

Вона наголосила, що спочатку рішення про виключення нардепа прийняла фракція, а 15 березня – керівництво партії. Тому, за її словами, незрозуміло до кого має звертатись політик.

Я думаю, що повернення Дубінського може бути, якщо він зробить певні висновки з цієї ситуації і змінить свою поведінку у стінах Ради. Це ключовий фактор повернення його і в партію, і фракцію,

– заявила Янченко.

Чому Дубінського вигнали

Нардепка підкреслила, що з Дубінським неодноразово виникали "розбіжності в поглядах" – їх озвучувало і керівництво партії, і інші депутати. Однак, за її словами, розмови не дали жодного результату. Вона зауважила, що у такому випадку партія має право приймати таке радикальне рішення.

Він (Дубінський – 24 канал) часто не голосував взагалі. Його або не було в залі, або він просто не брав участі у голосуванні. Це питання також підіймали і ставили йому. Така поведінка викликала багато запитань і у керівництва партії, і в депутатів,

– пояснила Янченко.

За її словами рейтинг політсили залежить не тільки від поведінки конкретних депутатів. Однак, депутатка зазначила, що Дубінський "часто ставив під сумнів рішення фракції, які приймались більшістю". Зокрема мовиться про деякі законопроєкти, що, на її думку, також не сприяло рейтингу політсили.

Виключення Дубінського: коротко

Що думають колеги Дубінського про його виключення: відео