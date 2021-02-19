Нардепка захворіла на COVID-19 і звинуватила Степанова

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна повідомила, що захворіла на COVID-19. А все, мовляв, тому, що "не дочекалася вакцини".

Про все це політикиня написала у коментарях під дописом у фейсбуці колеги – Ірини Геращенко.

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Депутатка з "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна шкодує, що понад рік трималася (не хворіла на COVID-19), але так і "не дочекалася вакцини".

"Усі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян І я їх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей", – застерегла депутатка.

І одразу висловила різку критику у бік влади, зокрема – очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Це ви, пане Максим Степанов, винні, що і зараз (до цього дня) COVID продовжує вражати громадян!!! А я чекала і вірила у вакцину! Жаль, що влада так жорстко обдурила,

– емоційно написала Южаніна.

До слова, ще наприкінці 2020 спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що на COVID-19 загалом перехворіли понад 60 народних депутатів.



Депутатка з "ЄС" підхопила коронавірус / Скриншот коментаря з фейсбука

Коли почнеться вакцинація проти коронавірусу в україні

Глава МОЗ Максим Степанов та головний санлікар України Віктор Ляшко від початку 2021 року переконували, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому. Називали й приблизну дату – 15 число.