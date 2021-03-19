Нардепка Анна Скороход вже втретє хвора на COVID-19: вона опублікувала відео

Джерело:Фейсбук Анни Скороход
Позафракційна народна депутатка Анна Скороход вже втретє захворіла на смертоносний вірус COVID-19. Вона запевнила, що почувається стабільно.
Нардепка особисто повідомила про хворобу, записавши відеозвернення. Вона зазначила, що ніхто з рідних не захворів.
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Я дійсно вже втретє хворію на COVID-19. Не знаю, чому він (коронавірус – 24 канал) від мене ніяк не відчепиться,
– сказала Скороход.
"Я вже в досить непоганому стані. Дякуючи Богу, дитина та інші члени сім'ї мають негативний результат тесту, тому все добре", – запевнила нардепка.
Вона закликала усіх дбати про своє здоров'я, носити маски, користуватись антисептиками та мити руки.