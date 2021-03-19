Нардепка Анна Скороход вже втретє хвора на COVID-19: вона опублікувала відео

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Джерело:

Фейсбук Анни Скороход

Позафракційна народна депутатка Анна Скороход вже втретє захворіла на смертоносний вірус COVID-19. Вона запевнила, що почувається стабільно.

Нардепка особисто повідомила про хворобу, записавши відеозвернення. Вона зазначила, що ніхто з рідних не захворів.

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Я дійсно вже втретє хворію на COVID-19. Не знаю, чому він (коронавірус – 24 канал) від мене ніяк не відчепиться,
– сказала Скороход.

"Я вже в досить непоганому стані. Дякуючи Богу, дитина та інші члени сім'ї мають негативний результат тесту, тому все добре", – запевнила нардепка.

Вона закликала усіх дбати про своє здоров'я, носити маски, користуватись антисептиками та мити руки.

COVID-19 в Анни Скороход: коротко

  • Вперше Анна Скороход 28 березня дізналась про те, що захворіла на коронавірус. В неї були такі симптоми: ломота в тілі, біль в голові та температура тіла 38 градусів.
  • 4 квітня у кількамісячної дитини нардепки теж виявили хворобу.
  • Другий позитивний результат тесту Скороход отримала вже 6 квітня. Тоді вона з дитиною перебувала в інфекційному відділенні 1-ї клінічної лікарні.