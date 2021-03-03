Зібрали підписи: нардепи звернуться до КСУ через призначення Шкарлета

Фракція "Голос" зібрала 46 підписів нардепів для звернення до Конституційного Суду щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Проситимуть визнати це призначення неконституційним.

Для реєстрації подання потрібно було 45 підписів, назбирали трохи більше. Про це заявила членкиня профільного комітету, нардепка від "Голосу" Наталія Піпа.

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Хто підписав ініціативу "Голос" – 17 голосів,

"Європейська солідарність" – 25,

"Батьківщина" – 1,

позафракційні – 2,

"За майбутнє" – 1. Нардепи ще не направили звернення до КСУ. Планують зробити це у п’ятницю, 5 березня, оскільки ще є охочі доєднатися до ініціативи.

Що цьому передувало