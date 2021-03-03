Фракція "Голос" зібрала 46 підписів нардепів для звернення до Конституційного Суду щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Проситимуть визнати це призначення неконституційним.

Для реєстрації подання потрібно було 45 підписів, назбирали трохи більше. Про це заявила членкиня профільного комітету, нардепка від "Голосу" Наталія Піпа.

Важливо Порушення під час голосування за Шкарлета: ДБР викликало депутатів на допит

Хто підписав ініціативу "Голос" – 17 голосів,

"Європейська солідарність" – 25,

"Батьківщина" – 1,

позафракційні – 2,

"За майбутнє" – 1. Нардепи ще не направили звернення до КСУ. Планують зробити це у п’ятницю, 5 березня, оскільки ще є охочі доєднатися до ініціативи.

Що цьому передувало

Державне бюро розслідувань викликало 4 нардепів від "Голосу" на допит. Все тому, що вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.

До слова, Рада підтримала призначення Шкарлета 17 грудня 2020 року, хоча комітет перед тим двічі схвалив подання його кандидатури.

Офіс генпрокурора відкрив справу про кнопкодавство 18 січня.

Представник "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що зникло відео з кнопкодавством у Раді за призначення міністра.

Зверніть увагу! Після призначення Шкарлета нардепи кричали " Ганьба". Це пов'язано із плагіатом в його наукових працях та причетністю до "Партії регіонів".