Нардепи запропонували нову схему розмитнення "євроблях": у чому суть

Народні депутати запропонували нову схему розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Верховна Рада опублікувала 2 законопроєкти, якими пропонують внести зміни до Податкового і Митного кодексів.

Джерело: Верховна Рада

Нові законопроєкти передбачають єдиний підхід до розмитнення авто, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушеннями митних правил, тобто так званих "євроблях".

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Що пропонують у документах

Митне оформлення "євроблях" хочуть проводити без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

"євроблях" хочуть проводити без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита. Базою оподаткування ПДВ, згідно зі запропонованими нормами, стане лише акцизний податок. Сума акцизного податку має визначатися платником податку за ставкою, яка залежить від віку транспорту, об'єму двигуна й типу пального.

Ініціатори законопроєктів заявляють, що у випадку прийняття такої схеми, оформлення "євробляхи", що ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, коштуватиме приблизно 1 тисячу євро.

Зміни зобов'язують уряд ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку транспорту у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

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