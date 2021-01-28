Нардепи запропонували нову схему розмитнення "євроблях": у чому суть

Народні депутати запропонували нову схему розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Верховна Рада опублікувала 2 законопроєкти, якими пропонують внести зміни до Податкового і Митного кодексів.
Джерело: Верховна Рада
Нові законопроєкти передбачають єдиний підхід до розмитнення авто, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушеннями митних правил, тобто так званих "євроблях".
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Ініціатори законопроєктів заявляють, що у випадку прийняття такої схеми, оформлення "євробляхи", що ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, коштуватиме приблизно 1 тисячу євро.
Зміни зобов'язують уряд ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку транспорту у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.
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