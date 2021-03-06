Народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" безліч разів літали в Крим та Росію. Відбувалося це вже після збройної агресії Москви.

Серед депутатів, які відзначилися поїздками до окупантів, є Ренат Кузьмін і Тарас Козак.

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Абсолютний рекордсмен

Найчастіше "в гості" до бойовиків літав заступник генпрокурора часів президента-втікача Віктора Януковича Кузьмін. Впродовж 2015 – 2019 років він літав рейсом Москва – Сімферополь – Москва (іноді Санкт-Петербург – Сімферополь) близько 240 разів.

Зауважимо, нардепом Кузьмін став у 2019 році. Тоді на позачергових виборах до Верховної Ради він потрапив в "прохідну" частину партійного списку ОПЗЖ. До того заступник генпрокурора перебував у розшуку як фігурант розслідувань, розпочатих після Майдану.

За даними російського видання, у вересні 2019 року, вже з депутатським мандатом, Кузьмін двічі літав до Сімферополя з Москви. 9 березня 2020-го він добирався з Мінська до російської столиці бізнес-джетом T7-BRG, а вже наступного дня летів бортом T7-GEM з Москви до Вільнюса.

Кузьмін брав з собою однопартійців

Разом з Кузьміним подорожували його однопартійці-нардепи Тарас Козак і Олександр Колтунович, білоруський нафтовий бізнесмен Микола Воробей, який потрапив під санкції ЄС та помічник Віктора Медведчука Андрій Мартинов.

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Видання також стверджує, що під час польотів з Росії до Гонконгу та Домінікани Кузьмін користувався паспортом, який за кількістю цифр відповідає російському закордонному.

Крім того, з документом, який відповідає формату російського закордонного паспорта, 24 січня 2020 року летів з Ростова до Кишинева нардеп Козак – власник заблокованих телеканалів.

Що відомо про поїздки до окупантів Козака

В інших випадках Козак користувався українським паспортом. За даними видання, з 2016 року він літав з Москви до Лондона, Болоньї, Франкфурта-на-Майні, Ніцци, Відня, Афін, Женеви, Белграда та Стамбула.

Зокрема 14 вересня 2020 року Козак буцімто повертався з Сімферополя до столиці Росії на "Фальконі" компанії "Газпромавіа". Тим же рейсом добиралися депутат Держдуми Дмитро Свищев і російський бізнесмен Володимир Паліхата.

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У грудні 2018 і лютому 2019 нардеп Козак також літав до Казані на бізнес-джеті T7-BRG.

До речі, у літаку з Козаком обидва рази перебували співвласник компанії, що постачає спецтехніку ФСБ Валерій Бітаєв, і Нісан Мойсеєв – власник швейцарської фірми Proton Energy Group, що займалася поставками в Україну дизельного палива.

У дружини Козака є російський паспорт

За даними видання, українські спецслужби стверджують, що у дружини Козака – Наталії Лавренюк – також є російський паспорт. Його вона буцімто показувала під час поїздок з Москви до Сімферополя, Мінська, Анапи, Стамбула, Ростова та інших міст.

27 вересня 2020 року Лавренюк разом з Козаком прилетіла з Криму до Ростова. На борту бізнес-джета з ними нібито був заступник начальника російської енергетичної митниці Григорій Інночкін з дружиною.

Видання пише, що зверталося до Козака і Кузьміна за коментарем через відділ службової кореспонденції Верховної Ради. Там запевнили, що адресати листи отримали, але відповіді не надіслали.