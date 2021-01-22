Народні депутати скаржилися очільнику Державної прикордонної служби України на дії його підлеглих щодо себе, своїх родин чи помічників. Як виявилось згодом, депутатське звернення у власних інтересах у НАЗК є незаконним.

Депутати з "Слуги народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" писали звернення зі скаргою, у яких мовилось про працівників прикордонної служби.Про це у своєму розслідуванні повідомляють "Схеми".

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На що скаржились нардепи

ЗМІ отримали доступ до депутатських звернень у різні державні органи. Депутатські звернення не зареєстровував апарат Верховної Ради, а також не є публічними, йдеться у розслідуванні.

Нардепи скаржились на ретельний огляд, припускали передачу їх особистих даних у офіційних листах, адресованих керівництву ДПС. Також у деяких листах вказано, що прикордонники відмовляли у в'їзді їхньому оточенню.

Як зазначили "Схеми", скарги надсилали як депутатські звернення, хоча, згідно з роз'ясненням Конституційного суду, такі звернення можуть бути зумовлені лише скаргами та заявами виборців і стосуватися лише питань, пов'язаних саме з депутатською діяльністю.

За ким слідкує ДПС

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович у лютому 2020 року, після повернення з-за кордону, направив депутатське звернення на ім'я керівництва ДПСУ, в якому зазначив, що при перетині кордону, на моніторі комп'ютера біля його прізвища були зроблені якісь записи та відмітки.

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Нардеп припустив, що прикордонники передавали "невідомим особам інформацію про перетин ним кордону".

У листі депутат попросив вжити заходів, назвати підстави стеження та прізвища осіб, які дали вказівку повідомляти про його перетин кордону. Згодом Рабінович написав ще одне депутатське звернення з вимогою перевірити наведені ним факти та притягнути "винних осіб до встановленої законом відповідальності".

Ще один нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар скаржився керівництву Держприкордонслужби на те, що 20 жовтня 2019 року його затримали прикордонники і не дозволяли залишати "Міжнародний аеропорт Київ" (Жуляни).



Депутати ОПЗЖ Вадим Рабінович та Вадим Столар / Колаж 24 Каналу

Їх колега Віталій Борт у лютому 2020 року також звертався до прикордонників. Він звертав увагу, що до його помічника службові особи митних органів застосовують ретельний, додатковий огляд. Депутат просив повідомити, який "уповноважений орган дав відповідне доручення".

У коментарі "Схемам" Борт розповів, що його помічника "щоразу на кордоні зупиняють і допитують, обшукують і потім відпускають". І додав: "Я маю право давати депутатський запит. Це моє особисте право".

До чого тут "Епіцентр К"

Як виявили "Схеми", депутата від групи "За майбутнє" Олександра Герегу цікавило, чому прикордонники у грудні 2019 року відмовили у в'їзді громадянину Латвії Бунде Айварсу, працівнику "Епіцентру К". Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Герега у депутатському зверненні просив керівництво ДПС "втрутитись у ситуацію, переглянути прийняте рішення та дозволити перетин державного кордону".



Народний депутат Олександр Герега / Фото з сторінки Гереги у фейсбуці

Раніше цей же депутат надсилав звернення на ім'я мера Києва Віталія Кличка, в якому була пропозиція купувати все необхідне медичне обладнання, завезене в Україну на літаку "Мрія", у мережі торговельних центрів "Епіцентр". У листі були вказані телефони кількох контактних осіб і помічниці депутата та зазначено, що доданий прайс.

Пізніше у розмові зі "Схемами" Герега зауважив, що це була "помилка його помічниці".

Відповідь ДПС

У ДПС у відповідь зазначили, що їхні співробітники діяли відповідно до закону, а також процитували роз'яснення Конституційного суду про те, що депутатські звернення можуть бути зумовлені скаргами та заявами виборців і стосуватися лише питань, пов'язаних саме з депутатською діяльністю.

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Щодо справи співвласника "Епіцентр К" прикордонники відповіли, що відмовили у в'їзді іноземцю через доручення Державної міграційної служби і запропонували Герезі для з'ясування обставин звернутися туди.

Використання права на депутатське звернення у власних інтересах у НАЗК називають одним із найчастіших порушень з боку посадовців.

Повне розслідування "Схем" дивіться у відео: