У Раді хочуть змінити голову аграрного комітету: яка причина

У Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики найближчим часом можуть відбутися кадрові зміни. Члени комітету мають на меті відсторонити народного депутата Миколу Сольського з посади голови.

Джерело: РБК-Україна

Нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко розповів, що відповідне рішення прийняли під час засідання комітету 27 січня.

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У комітеті висловили недовіру Сольському

Івченко стверджує, що 13 із 25 членів комітету віддали свій голос за те, щоб висловити недовіру Сольському. Всі депутати від "Слуги народу" проголосували за це рішення. Також його підтримали народні обранці з інших фракцій – серед них "Батьківщина".

Невдовзі слуги народу направлять рішення про відсторонення главі Верховної Ради Дмитру Разумкову. Якщо 226 народних депутатів підтримають цю постанову, то Аграрному комітету призначать нового очільника. За словами Івченка, торги за зміну голови комітету почалися.

Чому Сольського хочуть відсторонити

Нардепи вважають, що робота комітету є недостатньо ефективною. На їхню думку, відсторонення Сольського розв'яже цю проблему.

Варто також зазначити, що 26 січня Давид Арахамія пригрозив нардепам від "Слуги народу" виключенням з фракції, якщо вони не підтримають у другому читанні закон про референдум. Микола Сольський був серед тих, хто не проголосував за цей законопроєкт.

У 2020 році Микола Сольський заявляв, що проводити референдум про дозвіл іноземцям купувати землю – нелогічно . За його словами, на все потрібен час, а референдум це не питання 2020 року і, можливо, навіть не 2021 року.