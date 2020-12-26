Депутатам від "Слуги народу" радять не перебільшувати загрозу від нового штаму коронавірусу. Інформаційні відділи фракції навіть підготували відповідний документ з ефірними тезами для народних обранців.

Про що мовиться у документі

"Слугам" радять не боятися процесу мутації вірусів, оскільки вони "постійно мутують природним чином". Для прикладу в тезах наводять вірус грипу, який, за словами науковців, "мутує частіше". Про це мовиться у документі, який є у розпорядженні "Бабель".

До теми Новий штам COVID-19: ще у двох європейських країнах виявили перші випадки

У документі зазначили, що в Україні наприкінці грудня через новий штам коронавірусу змінять ПЛР-системи. Це відбудеться після того, як Велика Британія опублікує дослідження про зміну коротких фрагментів ДНК- або РНК-мішені, яка і виявляє вірус.

Крім того, депутатів закликають говорити, що наразі відсутні підтвердження того, що новий штам не реагуватиме на вже розроблені вакцини.

У темі про вакцинацію багато спекуляцій, тож давайте не будемо робити необґрунтованих висновків, не маючи відповідних даних. Усі вакцини будуть швидко перевірені на здатність реагувати і на цей новий штам,

– зазначили автори документу.

Чому Україна не припинила авіасполучення з Великою Британією

У "Слузі народу" пояснили, чому Кабмін не ухвалив рішення про заборону авіасполучення з Великою Британією, хоча вже понад 40 країн зробили це.

Між державами діє візовий режим, який обмежує кількість тих, хто подорожує.

Зараз до України з Великої Британії переважно повертаються наші громадяни. Тож у разі закриття авіасполучення довелось би забезпечувати для них можливість повернутися додому.



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