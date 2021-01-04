Народним депутатам України у грудні 2020 року виплатили 7 004 679 гривень компенсації за житло. Загалом витрати компенсували 160 парламентарям.

Серед нардепів, які отримали найбільшу суму компенсації, є член депутатської групи "Довіра" та народні обранці фракції "Слуга народу". Про це з посиланням на дані апарату Верховної Ради повідомляє UUN.

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Кому виплатили найбільшу компенсацію

Олександру Сухову – 178 000 гривень;

Мусі Магомедову – 150 150 гривень;

Максиму Заремському – 118 950 гривень;

Сергію Кузьміних – 118 950 гривень;

Артему Дмитруку – 99 450 гривень.

До речі, Дмитрук отримував одну з найбільших компенсацій і в жовтні. Тоді народному обранцю виплатили 39 650 гривень.