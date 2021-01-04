Нардепам у грудні компенсували понад 7 мільйонів гривень за житло: хто отримав найбільше
Народним депутатам України у грудні 2020 року виплатили 7 004 679 гривень компенсації за житло. Загалом витрати компенсували 160 парламентарям.
Серед нардепів, які отримали найбільшу суму компенсації, є член депутатської групи "Довіра" та народні обранці фракції "Слуга народу". Про це з посиланням на дані апарату Верховної Ради повідомляє UUN.
Цікаво Скільки заробив міністр інфраструктури Криклій у 2020 році: сума
Кому виплатили найбільшу компенсацію
- Олександру Сухову – 178 000 гривень;
- Мусі Магомедову – 150 150 гривень;
- Максиму Заремському – 118 950 гривень;
- Сергію Кузьміних – 118 950 гривень;
- Артему Дмитруку – 99 450 гривень.
До речі, Дмитрук отримував одну з найбільших компенсацій і в жовтні. Тоді народному обранцю виплатили 39 650 гривень.
Що відомо про компенсацію за проживання нардепів
За законом "Про статус народного депутата України" парламентарі можуть отримувати компенсацію за оренду помешкання у Києві, якщо вони не мають власного житла там.
Зауважимо, відповідно до даних електронних декларацій, 25 нардепів, які орендують житло за бюджетні кошти, є мільйонерами. Більшість із них є членами пропрезидентської фракції "Слуга народу".
Поділитися новиною