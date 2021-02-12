Нардеп від "слуг" Шевченко побував на зборах у Лукашенка

Депутат сам оприлюднив фото з події, а під час виступу Лукашенка вів стрім із мінського Палацу республіки.

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До речі, сфотографувався Шевченко на фоні сцени. На піджаку у чоловіка був прикріплений значок українського прапора. Нардеп підписав світлину лаконічно: "Мінськ".

До речі, Шевченко у грудні 2020 року вже відвідував Мінськ.

Хто ще побував на зборах

На заході також помітили лідера забороненої в Україні комуністичної партії.



Петро Симоненко у Мінську / фото із сайту КП

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