Нардеп від "слуг" Шевченко побував на зборах у Лукашенка

Джерело:Фейсйбук Євгенія Шевченка
Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко 11 лютого відвідав Всебілоруські збори. На них виступав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Депутат сам оприлюднив фото з події, а під час виступу Лукашенка вів стрім із мінського Палацу республіки.
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До речі, сфотографувався Шевченко на фоні сцени. На піджаку у чоловіка був прикріплений значок українського прапора. Нардеп підписав світлину лаконічно: "Мінськ".
До речі, Шевченко у грудні 2020 року вже відвідував Мінськ.
На заході також помітили лідера забороненої в Україні комуністичної партії.
Петро Симоненко у Мінську / фото із сайту КП