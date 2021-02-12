Нардеп від "слуг" Шевченко побував на зборах у Лукашенка
Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко 11 лютого відвідав Всебілоруські збори. На них виступав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Джерело:Фейсйбук Євгенія Шевченка
Депутат сам оприлюднив фото з події, а під час виступу Лукашенка вів стрім із мінського Палацу республіки.
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До речі, сфотографувався Шевченко на фоні сцени. На піджаку у чоловіка був прикріплений значок українського прапора. Нардеп підписав світлину лаконічно: "Мінськ".
До речі, Шевченко у грудні 2020 року вже відвідував Мінськ.
Хто ще побував на зборах
На заході також помітили лідера забороненої в Україні комуністичної партії.
Петро Симоненко у Мінську / фото із сайту КП
Що відомо про білоруські збори
- Лукашенко скликав VI Всебілоруські народні збори протягом 11 і 12 лютого. Він говорив, що ці збори стануть "парасолькою для всієї країни у перехідний період".
- Виступаючи, політик анонсував референдум щодо нової конституції Білорусі на початку 2022 року.
- Крім того, Лукашенко назвав умови своєї відставки.
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