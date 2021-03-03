У Верховній Раді розглянуть законопроєкт Володимира Зеленського, який передбачає ув'язнення нардепів за брехню у деклараціях. Щоправа, депутатам треба встигнути ухвалити рішення до 31 березня 2021 року.

Депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук розповів, що законопроєкт президента пропонує фактично те саме, що було зазначено в документі політсили. Їх проєкт не прийшов голосування.

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Ухвалити закон треба до 31 березня

Андрій Осадчук припускає, що Президент України навмисно затримував подання законопроєкту на розгляд Верховної Ради.

Через те, що Зеленський так "тягнув", виглядає, що Рада не встигне його прийняти до 31 березня,

– заявив нардеп.

Довідка. 31 березня спливає термін подачі електронних декларацій за 2020 рік. Відповідно, якщо не ухвалити законопроєкт, не буде покарання і ув'язнення тих, хто збрехав у деклараціях за 2020 рік.

Схожість законопроєктів

За його словами, зараз є конкуренція між фракцією та Зеленським за авторство законопроєкту. Втім, тоді замість документу "Голосу" ухвалили інше рішення.

Він наголосив, що при цьому нардепи фракції були дуже послідовні і категоричні. Члени "Голосу" заявили, що їх не влаштовують формулювання. Однак, як пояснив Осадчук, у грудні неможливо було ухвалити інше рішення.

Ми були змушені проголосувати до кінця грудня, щоб кримінальна відповідальність поширювалась на декларації за 2020 рік,

– розповів він.

Прогноз про підтримку

Андрій Осадчук вважає, що законопроєкт таки вдасться прийняти. Однак, на його думку, значна частина нардепів "Опозиційної платформи – За життя" та частина нардепів "Слуги народу" будуть голосувати проти законопроєктів.

Завдання "Голосу"

За словами нардепа, зараз у "Голосі" є завдання об'єднати законопроєкти й визнати їх альтернативними одне до одного. Це необхідно для того, щоб представники могли виступити та висловити свою позицію у цьому питанні.

"Голос" буде робити все, що в наших силах. Однак є багато опору зі сторони нардепів,

– наголосив Осадчук.

Він заявив, що повернення ув'язнень за корупцію було одним з основних зобов'язань перед західними партнерами України. Зокрема, це зазначено у асоціації з Європейським Союзом.

Також Осадчук зазначив, що електронні декларації подають понад 1 мільйон 200 тисяч громадян, тому "правила" обирали не лише для топових корупціонерів.

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