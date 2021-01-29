Нардеп Лозинський взяв Стерненка на поруки

29 січня 2021 , 16:14
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Суд 29 січня передав активіста Сергія Стерненка на поруки народному депутату від "Голосу" Роману Лозинському. Відтак домашній арешт Стерненка скасували.

Джерело: телеграм-канал Сергія Стерненка

Стерненко оприлюднив цю інформацію разом із спільним фото з Лозинським.

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Раніше депутати від "Голосу" заявляли про свою готовність взяти Стерненка на поруки. Про це також говорила колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

Що означає "взяти на поруки"

Особиста порука – це вид запобіжного заходу. Він полягає у письмовому зобов'язанні людини, яка ручається за поведінку підозрюваного та за те, аби він вчасно з'являвся до правоохоронних структур.

За необхідності, поручитель повинен доставити людину в органи досудового слідства чи в суд.

Справа Стерненка: коротко

  • Протягом 2018 року на активіста скоїли кілька замахів.
  • Спочатку на Стерненка напали з битами, потім у нього вистрілили ґумовою кулею з пістолета.
  • Під час третього нападу Стерненко захищався та поранив свого нападника ножем.
  • Тепер активіста підозрюють у вбивстві, а із загиблого нападника підозру зняли.
  • У грудні 2020 року Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.