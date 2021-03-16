Деркач відіграв важливу роль у спробі Росії втрутитися у вибори-2020, – розвідка США

Американська розвідка звинуватила Росію у втручанні у вибори президента США у 2020 році. Там наголосили, що народний депутат України Андрій Деркач "відіграв у цьому важливу роль".

Розсекречену версію доповіді опублікував апарат директора Національної розвідки США.

Читайте також Розвідка США звинуватила Росію у втручанні у вибори президента 2020 року

Деркач причетний до втручання Росії у вибори США

За інформацією розвідки, "у компетенції Володимира Путіна перебували дії Андрія Деркача, українського нардепа, який відіграв важливу роль у російських діях щодо впливу на вибори".

У доповіді йдеться про те, що Деркач пов'язаний з російськими чиновниками та російською розвідкою.

Зокрема, він 4 рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов'язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на "забезпечення переобрання президента Трампа", а також на посилення соціального та політичного розбрату в США.

Андрій Деркач, Костянтин Килимник, якого пов'язують з ФСБ, а також їхні соратники зустрічались та надавали документи людям, наближеним до Білого дому. Вони найняли фірму для лобіювання серед посадовців Сполучених Штатів. Крім того, пробували встановити контакт з декількома топчиновниками США.

Водночас розвідка заявила, що немає доказів впливу Росії на технічний аспект голосування: реєстрацію виборців, заповнення бюлетенів, підрахунок голосів та оголошення результатів виборів.

Санкції проти Деркача та його оточення: основне

У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. Він переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Сполучені Штати у вересні 2020 року запровадили санкції проти Андрія Деркача. За інформацією Вашингтона, він підтримує тісні зв'язки з російською розвідкою і вже понад 10 років є активним російським агентом.

А вже в січні 2021 року Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку кількох соратників Деркача, зокрема нардепа Олександра Дубінського та експарламентаря Олександра Онищенка.

Розвідка США також встановила, що Іран проводив "різносторонню таємну кампанію впливу" на вибори, спрямовану на те, аби підірвати підтримку Трампа. Однак не зафіксували жодного втручання зі сторони Китаю.