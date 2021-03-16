Деркач відіграв важливу роль у спробі Росії втрутитися у вибори-2020, – розвідка США

Джерело:Управління директора нацрозвідки США
Американська розвідка звинуватила Росію у втручанні у вибори президента США у 2020 році. Там наголосили, що народний депутат України Андрій Деркач "відіграв у цьому важливу роль".
Розсекречену версію доповіді опублікував апарат директора Національної розвідки США.
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За інформацією розвідки, "у компетенції Володимира Путіна перебували дії Андрія Деркача, українського нардепа, який відіграв важливу роль у російських діях щодо впливу на вибори".
У доповіді йдеться про те, що Деркач пов'язаний з російськими чиновниками та російською розвідкою.
Зокрема, він 4 рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов'язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на "забезпечення переобрання президента Трампа", а також на посилення соціального та політичного розбрату в США.
Андрій Деркач, Костянтин Килимник, якого пов'язують з ФСБ, а також їхні соратники зустрічались та надавали документи людям, наближеним до Білого дому. Вони найняли фірму для лобіювання серед посадовців Сполучених Штатів. Крім того, пробували встановити контакт з декількома топчиновниками США.
Водночас розвідка заявила, що немає доказів впливу Росії на технічний аспект голосування: реєстрацію виборців, заповнення бюлетенів, підрахунок голосів та оголошення результатів виборів.