Володимир Зеленський 22 лютого провів нараду з питань розвитку економіки. Під час неї президент України порушив питання економічного відновлення, підприємництва та інвестицій.

Участь у нараді окрім президента Зеленського взяли також очільники відповідних напрямків в Офісі Президента, парламенті та уряді.

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Підсумки наради

Володимир Зеленський вбачає впровадження європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва однією з головних засад розвитку української економіки. Мовиться про:

інноваційний розвиток промисловості,

"промисловий безвіз" з ЄС,

стимулювання та створення нових робочих місць,

оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

Президент закликав пришвидшити перехід на стандарти ринкової економіки та стимулювати розвиток бізнесів.

Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки України. Наші підприємці – це локомотив сучасної успішної української економіки,

– наголосив Зеленський.

Учасники наради обговорили створення сприятливих умов для ведення бізнесу та доступу підприємців до фінансових ресурсів. А також обговорили способи залучення інвестицій в Україну та створення умов для захисту інвесторів.

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Головна мета для нас як держави – це заможний українець. Успішна Україна – це зрозуміла прозора економіка з комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними інформаційними технологіями,

– зазначив президент.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що його відомство працює над реалізацією середньострокового бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові та економічні виклики й стати надійною опорою для кожного українця.