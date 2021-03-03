Напруження немає, – Зеленський про відсутність контакту з Байденом

Володимир Зеленський запевняє, що напруження між Україною та Сполученими Штатами немає, попри відсутність контакту з Джо Байденом. Свідченням цього є розмова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це український лідер заявив на спільному з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем брифінгу.

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Зеленський про відносини України та США

Президента запитали, чи немає напруження у взаєминах з адміністрацією нового президента США, адже контактів із Джозефом Байденом у нього ще не було.

Щодо відносин зі Сполученим Штатами, то контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби із паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови,

– зазначив Зеленський.

За його словами, напруження, відповідно до цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, навпаки – "є підтвердження підтримки від стратегічного партнера України".