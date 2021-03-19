Джо Байден назвав Володимира Путіна вбивцею. Той вже відреагував на заяву досить дитячим висловом. Ситуація стала напруженою. У США запевнили, якщо Росія і надалі втручатиметься у політику Америки – хай очікує серйозних дій з боку США.

Представниця Інституту американського підприємництва Елізабет Броу наголосила, що Росія не може втручатися у внутрішні справи США. Якщо робитиме це – в Америці заморозять їхні банківські рахунки.

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Чиї саме це будуть рахунки – не попереджатимуть. Однак обіцяють використати важелі ліберальної демократії.

Наразі немає деталей про те, які саме будуть санкції проти Росії. Водночас американські медіа з посиланням на власні джерела переконали, що Білий дім налаштований рішуче.

Заява "Великої сімки"

"Велика сімка" залишається повністю відданою виконанню санкцій і продовжить підтримувати Україну в утвердженні її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Вони наголосили, що Росія – учасниця конфлікту на Донбасі, а не посередниця.

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Відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною. Країни вирішили, що препарат повернуть в кампанію вакцинації.

Нагадаємо, що вакцинацію призупинили через повідомлення про можливі побічні ефекти у низці країн.

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