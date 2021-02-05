Олександр Корнієнко вважає, що напівзаморожений стан, в якому наразі перебуває Конституційний Суд, є сприятливим для України. Адже тепер КСУ не приймає рішення, які не були корисними для країни.

Джерело: Meduza

Про своє ставлення до ситуації з КСУ голова партії "Слуга народу" розповів в інтерв'ю виданню. Корнієнко також назвав напрямки роботи влади у цьому питанні.

Читайте також Етично він вже не може бути ані головою, ані суддею КСУ, – Подоляк про позов Тупицького до суду

Ситуація з КСУ: позиція Корнієнка

Зараз Конституційний Суд в напівзамороженому стані – і це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані й навряд чи корисні для країни,

– заявив Корнієнко.

Та додав, що головне, аби "він (відсторонений голова суду Олександр Тупицький – 24 канал) перестав шкодити Україні".

Голова "Слуги народу" вважає, що Конституційний суд міг скасувати всі реформи, які були міжнародними зобов’язаннями України.

Корнієнко додав, що наразі партія працює над серією законопроєктів, які обмежать КСУ в можливості приймати політичні рішення.

Водночас він зазначив, що контроль над Конституційним Судом зі сторони влади "є життєво необхідним", адже той "працює не на народ, а на бізнесменів".

Що відомо про конституційну кризу в Україні



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу