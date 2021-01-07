Напередодні Різдва житель Запоріжжя знайшов у балці на острові Хортиця старовинну люльку. Знахідку датують XVIII століттям.

На люльці залишилися наслідки від перебування у багатті. Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника "Хортиця".

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Напередодні свят, завдяки жителю Запоріжжя, до фондів нашого заповідника передали пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат – лаковану люльку,

– мовиться у повідомленні.

Люльку знайшли у балці Широкій на пляжі.

Ця знахідка є дуже цінною для історії України. Вона може розповісти багато цікавого про побут на Хортиці у 2 половині XVIII століття.

Зверніть увагу! Острів Хортиця належить до семи чудес України. До 1775 року там розташовувався осередок українського козацтва.