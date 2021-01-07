Напередодні Різдва на Хортиці знайшли старовинну люльку
Напередодні Різдва житель Запоріжжя знайшов у балці на острові Хортиця старовинну люльку. Знахідку датують XVIII століттям.
На люльці залишилися наслідки від перебування у багатті. Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника "Хортиця".
Актуально У Китаї знайшли стародавню гробницю з цікавими малюнками: вражаюче відео
Напередодні свят, завдяки жителю Запоріжжя, до фондів нашого заповідника передали пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат – лаковану люльку,
– мовиться у повідомленні.
Люльку знайшли у балці Широкій на пляжі.
Ця знахідка є дуже цінною для історії України. Вона може розповісти багато цікавого про побут на Хортиці у 2 половині XVIII століття.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter