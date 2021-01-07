Протягом доби 6 січня на Донбасі зафіксували 5 порушень перемир'я. Російські найманці використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

"Найгарячіше" було біля Водяного, що на Приазов'ї. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Порушення бойовиків

Біля Водяного бойовики кілька разів стріляли з мінометів, гранатометів та великокаліберного кулемета.

Неподалік Опитного противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета.

Біля Гнутового окупанти використовували стрілецьку зброю.

Поранень та втрат серед українських захисників немає. Про всі порушення окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Що відбувається на передовій зранку 7 січня

Від початку Різдва на Донбасі – тиша. Порушень режиму припинення вогню поки не зафіксували. Українські військові повністю контролюють ситуацію.

Зверніть увагу! Перемир'я на Донбасі діє ще з липня 2020 року. Однак бойовики його постійно порушують. Детальніше – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу