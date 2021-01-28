Напад на українського підлітка Юрія в Парижі: подробиці про затриманих підозрюваних

У містечку Ванв у передмісті Парижа 28 січня французькі правоохоронці затримали 8 підлітків і 1 повнолітнього. Вони можуть бути причетними до побиття неповнолітнього українця Юрія.

Джерело: Посольство України у Франції

Мовиться про представників банди RD4. У день побиття Юрія вони брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.

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Наразі ж зловмисники перебувають під вартою. Їх звинувачують у:

замаху на вбивство,

участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

Що з'ясувала французька поліція

Юрій став жертвою помсти представників банди RD4 . Адже кількома днями раніше побили підлітка з Ванва.

. Адже кількома днями раніше побили підлітка з Ванва. Раніше у ЗМІ поширювали інформацію, що Юрій мав із собою викрутку. Однак у звіті поліції цього немає.

Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості та не був відомим місцевим правоохоронцям. Це також повідомляли ЗМІ.

Це також повідомляли ЗМІ. Коли прибули правоохоронці, з голови українського підлітка інтенсивно йшла кров.

Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.

В українському посольстві у Франції додали, що вони продовжують відслідковувати ситуацію. Зокрема, посол Вадим Омельченко перебуває на прямому контакті із прокурором Парижа.

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Коротко про побиття українського підлітка Юрія в Парижі