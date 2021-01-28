Напад на українського підлітка Юрія в Парижі: подробиці про затриманих підозрюваних

У містечку Ванв у передмісті Парижа 28 січня французькі правоохоронці затримали 8 підлітків і 1 повнолітнього. Вони можуть бути причетними до побиття неповнолітнього українця Юрія.
Джерело: Посольство України у Франції
Мовиться про представників банди RD4. У день побиття Юрія вони брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.
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Наразі ж зловмисники перебувають під вартою. Їх звинувачують у:
- участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.
Що з'ясувала французька поліція
- Юрій став жертвою помсти представників банди RD4. Адже кількома днями раніше побили підлітка з Ванва.
- Раніше у ЗМІ поширювали інформацію, що Юрій мав із собою викрутку. Однак у звіті поліції цього немає.
- Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості та не був відомим місцевим правоохоронцям. Це також повідомляли ЗМІ.
- Коли прибули правоохоронці, з голови українського підлітка інтенсивно йшла кров.
- Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.
В українському посольстві у Франції додали, що вони продовжують відслідковувати ситуацію. Зокрема, посол Вадим Омельченко перебуває на прямому контакті із прокурором Парижа.
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Коротко про побиття українського підлітка Юрія в Парижі
- Інцидент трапився 15 січня у центрі французької столиці.
- Тоді на гурт підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Друзі Юрія встигли втекти, але сам юнак залишився на місці.
- У підсумку зловмисники його повалили на землю та почали завдавати удари. Камери спостереження зафіксували, що нападники навіть застрибували хлопцеві на голову.
- Опісля молодки втекли. Сталося це ще до приїзду поліції на місце.
- Влада Франції вже відреагувала на інцидент. Зокрема, мер Парижа Анн Ідальго закликала правоохоронців провести ефективне розслідування. А помічник президента країни Еммануеля Макрона зустрівся з мамою Юрія та висловив їй слова підтримки.