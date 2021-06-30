У Харкові підстрелили учасника АТО Мошенського: свідки розповіли деталі

На вулиці Джерельна в Харкові 30 червня напали на учасника війни на Донбасі та члена "Нацкорпусу" Артема Мошенського. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Також про нові деталі нападу розповіли очевидці. Виявилося, що чоловік був при свідомості, коли його забирала швидка.

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Був при свідомості

Один з місцевих жителів почув постріли з криком і попрямував у це місце. Там чоловік побачив пораненого та викликав екстрені служби. Зі слів чоловіка, потерпілий втратив багато крові, але був при тямі.

Я тримав рану і чекав швидку допомогу. Він розповів, що збирався їхати на тренування. Я з ним говорив, щоб він знепритомнів,

– додав очевидець.

Як виглядав нападник

Свідки сказали журналістам, що пострілів загалом було 4. На жертву стрілець, ймовірно, очікував просто під будинком. Скільки часу він там був – невідомо.

Після скоєння задуманого нападник поспіхом почав втікати дворами будинків. Його встигли побачити свідки. Чоловік був у панамці, картатій сорочці та синіх штанах. Також у його руках помітили пакет.



Правоохоронці на місці нападу на Мошенського / Фото Нацполіції

Що кажуть правоохоронці

У поліції Харківщини повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження. Цей випадок розслідують як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Коротко про напад на Артема Мошенського

Це сталося приблизно о 10 ранку.

У чоловіка стріляли біля його автомобіля.

Про те, кого підстрелили, розповів один з очільників "Національного Корпусу" Максим Жорін.

Потерпілий зазнав 2 вогнепальних поранень у шию та голову.

Його госпіталізували в критичному стані.

Артем Мошинський служив у підрозділі МВС "Східний корпус".

Він їздив до зони АТО з "Азовом" та "Східним корпусом".

Зокрема, був учасником Широкинської операції.



Поліцейські біля автомобіля Мошенського після нападу / Фото Нацполіції