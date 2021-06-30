Також про нові деталі нападу розповіли очевидці. Виявилося, що чоловік був при свідомості, коли його забирала швидка.

Інша стрілянина Під Одесою молодик розстріляв чоловіка: зробив зауваження

Був при свідомості

Один з місцевих жителів почув постріли з криком і попрямував у це місце. Там чоловік побачив пораненого та викликав екстрені служби. Зі слів чоловіка, потерпілий втратив багато крові, але був при тямі.

Я тримав рану і чекав швидку допомогу. Він розповів, що збирався їхати на тренування. Я з ним говорив, щоб він знепритомнів,

– додав очевидець.

Як виглядав нападник

Свідки сказали журналістам, що пострілів загалом було 4. На жертву стрілець, ймовірно, очікував просто під будинком. Скільки часу він там був – невідомо.

Після скоєння задуманого нападник поспіхом почав втікати дворами будинків. Його встигли побачити свідки. Чоловік був у панамці, картатій сорочці та синіх штанах. Також у його руках помітили пакет.



Правоохоронці на місці нападу на Мошенського / Фото Нацполіції

Що кажуть правоохоронці

У поліції Харківщини повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження. Цей випадок розслідують як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Коротко про напад на Артема Мошенського

Це сталося приблизно о 10 ранку.

У чоловіка стріляли біля його автомобіля.

Про те, кого підстрелили, розповів один з очільників "Національного Корпусу" Максим Жорін.

Потерпілий зазнав 2 вогнепальних поранень у шию та голову.

Його госпіталізували в критичному стані.

Артем Мошинський служив у підрозділі МВС "Східний корпус".

Він їздив до зони АТО з "Азовом" та "Східним корпусом".

Зокрема, був учасником Широкинської операції.



Поліцейські біля автомобіля Мошенського після нападу / Фото Нацполіції