Також про нові деталі нападу розповіли очевидці. Виявилося, що чоловік був при свідомості, коли його забирала швидка.
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Був при свідомості
Один з місцевих жителів почув постріли з криком і попрямував у це місце. Там чоловік побачив пораненого та викликав екстрені служби. Зі слів чоловіка, потерпілий втратив багато крові, але був при тямі.
Я тримав рану і чекав швидку допомогу. Він розповів, що збирався їхати на тренування. Я з ним говорив, щоб він знепритомнів,
– додав очевидець.
Як виглядав нападник
Свідки сказали журналістам, що пострілів загалом було 4. На жертву стрілець, ймовірно, очікував просто під будинком. Скільки часу він там був – невідомо.
Після скоєння задуманого нападник поспіхом почав втікати дворами будинків. Його встигли побачити свідки. Чоловік був у панамці, картатій сорочці та синіх штанах. Також у його руках помітили пакет.
Правоохоронці на місці нападу на Мошенського / Фото Нацполіції
Що кажуть правоохоронці
У поліції Харківщини повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження. Цей випадок розслідують як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.
Коротко про напад на Артема Мошенського
- Це сталося приблизно о 10 ранку.
- У чоловіка стріляли біля його автомобіля.
- Про те, кого підстрелили, розповів один з очільників "Національного Корпусу" Максим Жорін.
- Потерпілий зазнав 2 вогнепальних поранень у шию та голову.
- Його госпіталізували в критичному стані.
- Артем Мошинський служив у підрозділі МВС "Східний корпус".
- Він їздив до зони АТО з "Азовом" та "Східним корпусом".
- Зокрема, був учасником Широкинської операції.
Поліцейські біля автомобіля Мошенського після нападу / Фото Нацполіції