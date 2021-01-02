У мережі опублікували відеозапис нападу на колишнього голову Чернівецької обласної ради, депутата облради Івана Мунтяна. Автор ролика переконує, що це трапилося нещодавно. Натомість сам Мунтян каже, що рік тому. Крім того, з'явився коментар і самого нападника.

Напад на Мунтяна: деталі

Відповідний ролик опублікував користувач Ігор Жижян. Він назвав інцидент "новорічним вітанням", яке отримав Мунтян. Також чоловік закликав інших робити висновки. Про це Жижян написав у фейсбуці.

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На кадрах видно, як машина Мунтяна приїжджає на АЗС. І коли ексчиновник вийшов із авто, до нього підійшов невідомий чоловік. І за мить останній завдав кілька ударів в обличчя ексголові Чернівецької облради.

Мунтян, зі свого боку, спробував прикритися руками та щось вигукнув нападнику. Але той ще кілька разів намагався вдарити депутата. Потім зловмисник розвернувся та швидко пішов до свого автомобіля.

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Коментар Івана Мунтяна

Ексголова та чинний депутат Чернівецької обласної ради у коментарі виданню АСС підтвердив, що на відео саме він. Втім додав, що інцидент трапився понад рік тому. Тому "не розуміє, чому відео оприлюднили зараз".

Докладніше Мунтян пообіцяв розповісти згодом – коли матиме більше часу. Наразі на дзвінки політик не відповідає.

Що каже сам нападник

Журналістам також вдалося взяти коментар у чоловіка, що побив Мунтяна. Він представився Андрієм Генком. Чоловік також підтвердив, що інцидент трапився не зараз – за його словами, торік.

Сталося так, що я просто переплутав людину. Я його не впізнав, хоча знаю та бачив. Роки беруть свої. Іван Миколайович – взагалі ні до чого. Тоді ми на місці одразу поговорили, все вирішили, я вибачився, а він мене пробачив,

– зазначив він.

Генко додав, що такий вчинок із його боку негарним передусім через те, що Мунтян – набагато старший за нього.

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