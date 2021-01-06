Кіберполіція викрила шахрая, який продавав через інтернет наноплівки на номери. Покупцям обіцяли, що така корисна річ може приховати номерний знак автомобілю, щоб уникнути штрафів за порушення ПДР. Але це була афера – плівки не "працювали".

До того ж продаж такого товару заборонений законом. А ще шахрай закуповував сировину й обладнання для виготовлення наноплівок в Росії. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

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Навіщо купували такі наноплівки

Все дуже просто – покупці з їх допомогою хотіли уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху. Плівка начебто захищала номерний знак машини – його не видно на камерах фотофіксації. Але це була афера – плівки не допомагали.

Втім, це не завадило шахраю продати такого товару аж на 1 мільйон гривень. Вартість однієї плівки – 100 гривень. Тобто 10 тисяч українців встигли купитись на пропозицію афериста.

Правоохоронці прикрили бізнес шахрая / Фото Кіберполіції

Шахрай відкрив декілька сайтів

Для своєї незаконної діяльності він відкрив декілька сайтів із різними доменами.

До речі! В інтернеті можна знайти не одне подібне оголошення на різних дошках оголошень й на сайтах. Ймовірно, що поліція припинила роботу саме цього ресурсу. Або ж це "конкуренти" цього шахрая.

Скриншот сайту nanonomer.top

А це скриншот сайту nanonomer.com.ua

Цікаво, що другий сайт має український домен й номер телефону, але власник сайту чомусь забув, що "ГИБДД" – це в Росії. В Україні взагалі вже немає подібної служби. Раніше її називали ДАЇ.