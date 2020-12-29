Російський злодій у законі Нодар Асоян просив статус біженця в Україні. Він переконував украхнську міграційну службу, що був волонтером і допомагав українській армії. Однак росіянину відмовили у політичному притулку.

Кримінальний авторитет заявляв, що його переслідують у Росії з політичних мотивів. Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в Національній поліції України.

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Нодар Асоян заявив, що хотів втекти в Україну, адже Росія почала його переслідувати. І сталося це, за його словами, через волонтерську діяльність і допомогу ЗСУ. Після відмови в отриманні статусу біженця він спробував оскаржити це рішення через суд, проте марно – судді ухвалили рішення не на користь позивача.

Спробу Асояна отримати статус політичного біженця в Україні прокоментував ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, експерший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За останні роки не чув, щоб хтось зі злодіїв у законі звертався з таким прохання до органів влади Грузії або тієї ж Росії, чи до будь-якої іншої країни світу... Мабуть, у нас це можливо, бо ми дійсно вже прогресивна, гуманна, вільна, демократична країна. З таким розкладом до нас поїдуть "такі волонтери" зі всього світу, кожний захоче допомогти нам на війні,

– написав він.

Що відомо про Нодара Асояна