Намагалися реанімувати: у ЗСУ нова втрата через COVID-19

У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу – працівник пішов з життя в одеській клініці. Окрім того, за добу 17 березня у ЗСУ виявили 178 нових заражених COVID-19.

Пресслужба Медичних сил повідомила, що наразі у лавах ЗСУ хворіють 1764 людини. За добу госпіталізували 27 інфікованих.

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Загалом від початку пандемії одужали 17095 людей.

На ізоляції станом на 18 березня перебувають 515 заражених.

На жаль у ЗСУ зареєстрований 51 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

У пресслужбі Медичних сил наголосили, що з 25 лютого чоловік "перебував на стаціонарному лікуванні у клініці інфекційних захворювань ВМКЦ Південного регіону (м. Одеса)".

"Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", – розповіли у ЗСУ,

Окрім того, пресслужба Медичних сил повідомила, що "від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 9195 осіб отримали 1 дозу вакцини". За добу 17 березня щепили 1055 людей.