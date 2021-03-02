"Належать другу": Медведчук каже, що нібито не причетний до заблокованих каналів Козака

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заперечує свою причетність до заблокованих каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Навіть попри те, що він з'являвся в ефірах цих ЗМІ ледь не щодня.

Медведчук стверджує, що його друг нардеп Тарас Козак придбав ці канали, а він сам нібито до цього не причетний.

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Що каже Медведчук

Крім того, політик не розуміє, чому має ображатись на те, що ці ЗМІ в Україні та навіть в Росії називають "каналами Медведчука".