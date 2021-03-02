"Належать другу": Медведчук каже, що нібито не причетний до заблокованих каналів Козака

Джерело:BBC
Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заперечує свою причетність до заблокованих каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Навіть попри те, що він з'являвся в ефірах цих ЗМІ ледь не щодня.
Медведчук стверджує, що його друг нардеп Тарас Козак придбав ці канали, а він сам нібито до цього не причетний.
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Крім того, політик не розуміє, чому має ображатись на те, що ці ЗМІ в Україні та навіть в Росії називають "каналами Медведчука".
Навіщо мені в цьому брати участь, якщо мій друг це купує?
– стверджує чиновник.
До слова, після цих заперечень журналіст порадив куму Путіна, аби він сказав нардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу, щоб той тоді не називав ці ЗМІ "каналами Медведчука".