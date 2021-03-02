"Належать другу": Медведчук каже, що нібито не причетний до заблокованих каналів Козака
Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заперечує свою причетність до заблокованих каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Навіть попри те, що він з'являвся в ефірах цих ЗМІ ледь не щодня.
Джерело:BBC
Медведчук стверджує, що його друг нардеп Тарас Козак придбав ці канали, а він сам нібито до цього не причетний.
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Що каже Медведчук
Крім того, політик не розуміє, чому має ображатись на те, що ці ЗМІ в Україні та навіть в Росії називають "каналами Медведчука".
Навіщо мені в цьому брати участь, якщо мій друг це купує?
– стверджує чиновник.
До слова, після цих заперечень журналіст порадив куму Путіна, аби він сказав нардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу, щоб той тоді не називав ці ЗМІ "каналами Медведчука".
Санкції проти Козака: що треба знати
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Козака. Відтак на його майно наклали арешт.
- Канали ZIK, NewsOne та "112 Україна", юридичним власником яких є Козак, також заблокували.
- Потім санкції наклали на Медведчука та його дружину Оксану Марченко, а також на їх оточення. Все через кримінальну справу щодо фінансування тероризму.
- Працівники медведчуківських каналів створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".
- Після першої ж години ефіру його почали блокувати провайдери.
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