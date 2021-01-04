Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відмовляється свідчити у справі про корупцію в судівській сфері. Він постійно ігнорує допити й навіть втікав від детективів. Сам Вовк пояснює це своїми конституційними правами.

Виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук поскаржився на відмови Вовка. В інтерв'ю "Бабелю" він назвав причину, якою керується глава ОАСК.

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За його словами, глава ОАСК Вовк не ходить на допити, користуючись правом Конституції не свідчити проти себе. Попри це, прокурори намагалися через суд застосувати привід, але судді відмовили.

Вовк нахабно поводиться. Він не хотів давати свідчення і не дає їх – посилається на 63 статтю Конституції,

– розповів Грищук.

Він також додав, що Національне антикорупційне бюро попросило генпрокурорку Ірину Венедіктову продовжити терміни досудового розслідування. Сам ж Вовк заявив, що це клопотання – це "маніпуляція", а він та інші судді "чисті перед законом".

Справа Павла Вовка: коротко