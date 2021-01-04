"Нахабно поводиться": у САП пояснили, чому Павло Вовк ігнорує всі допити
Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відмовляється свідчити у справі про корупцію в судівській сфері. Він постійно ігнорує допити й навіть втікав від детективів. Сам Вовк пояснює це своїми конституційними правами.
Виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук поскаржився на відмови Вовка. В інтерв'ю "Бабелю" він назвав причину, якою керується глава ОАСК.
До теми Подовження термінів розслідування: Ситник розповів про дії НАБУ щодо справи Вовка
За його словами, глава ОАСК Вовк не ходить на допити, користуючись правом Конституції не свідчити проти себе. Попри це, прокурори намагалися через суд застосувати привід, але судді відмовили.
Вовк нахабно поводиться. Він не хотів давати свідчення і не дає їх – посилається на 63 статтю Конституції,
– розповів Грищук.
Він також додав, що Національне антикорупційне бюро попросило генпрокурорку Ірину Венедіктову продовжити терміни досудового розслідування. Сам ж Вовк заявив, що це клопотання – це "маніпуляція", а він та інші судді "чисті перед законом".
Справа Павла Вовка: коротко
- Очільника Окружного адмінсуду Києва та 6 його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
- Детективи НАБУ стверджують, що представники Феміди виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.
- Павла Вовка навіть оголосили в розшук. Усе через те, що він постійно ігнорує допити НАБУ й не з'являється на них.
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