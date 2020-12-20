У Нагірному Карабасі будують турецько-російський спільний центр
У Нагірному Карабасі триває будівництво турецько-російського спільного центру. Його завданням буде моніторинг виконання домовленостей щодо миру.
Центр будують у місті Агдам. Про це повідомляє "Анадолу".
Актуально У Єревані вшанували загиблих у Карабасі: жалобна хода ледь не переросла в сутички – відео
Відповідно до Меморандуму, який підписали Туреччина та Росія щодо подій в Азербайджані, робляться кроки щодо якнайшвидшої експлуатації центру з моніторингу та контролю за режимом припинення вогню. Відповідні зусилля координуються з Азербайджаном і Росією,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у районах, підконтрольних Азербайджану, наразі працюють 2 команди саперів зі 135 людей.
Також 15 груп турецьких експертів навчають азербайджанських військових, як правильно розміновувати території.
Поділитися новиною