У Нагірному Карабасі триває будівництво турецько-російського спільного центру. Його завданням буде моніторинг виконання домовленостей щодо миру.

Центр будують у місті Агдам. Про це повідомляє "Анадолу".

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Відповідно до Меморандуму, який підписали Туреччина та Росія щодо подій в Азербайджані, робляться кроки щодо якнайшвидшої експлуатації центру з моніторингу та контролю за режимом припинення вогню. Відповідні зусилля координуються з Азербайджаном і Росією,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у районах, підконтрольних Азербайджану, наразі працюють 2 команди саперів зі 135 людей.

Також 15 груп турецьких експертів навчають азербайджанських військових, як правильно розміновувати території.

Зверніть увагу! Вірменська сторона вже заявила, що її пріоритетом є повернути території, які забрав Азербайджан. Детальніше про ситуацію у Нагірному Карабасі читайте тут.