"Нафтогаз" знайшов родовище, яке може бути джерелом понад 2 мільярдів кубометрів газу
НАК "Нафтогаз" знайшов нове цінне родовище газу. Перспективні запаси Жемчужного перевищують 2 мільярди кубометрів. Крім того, у 2021 році компанія сподівається почати дослідження шельфу та розробку Юзівки.
Підсумки року та плани на майбутнє "Нафтогазу" оприлюднили у фейсбуці компанії.
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У "Нафтогазі" визначилися зі своєю видобувною стратегією.
Якими будуть пріоритети видобутку газу
- нові великі ділянки з традиційним газом;
- газ зі щільних порід;
- шельф Чорного моря і Юзівська площа.
Ми вдячні уряду за підтримку та сподіваємось, що вже наступного (2021 – 24 канал) року зможемо почати дослідження шельфу та розробку Юзівки,
– уточнюють у компанії.
Що вже вдалося досягти
Пошукова свердловина нового Жемчужного родовища дала промисловий приплив газу – майже 100 тисяч кубометрів на добу.
Наразі розвідані запаси становлять 200 мільйонів кубометрів газу. У перспективі родовище може бути джерелом понад 2 мільярдів кубометрів газу.
"Водночас Жемчужне – складне родовище. Газ там на значних глибинах (понад 6 000 метрів) і в щільних гірських породах", – пояснюють у "Нафтогазі".
Для того, аби дістатися покладів, компанія залучала найновіше обладнання. Саме пошукова свердловина на Жемчужному стала випробуванням для нового верстату Bentec.
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