НАК "Нафтогаз" знайшов нове цінне родовище газу. Перспективні запаси Жемчужного перевищують 2 мільярди кубометрів. Крім того, у 2021 році компанія сподівається почати дослідження шельфу та розробку Юзівки.

Підсумки року та плани на майбутнє "Нафтогазу" оприлюднили у фейсбуці компанії.

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У "Нафтогазі" визначилися зі своєю видобувною стратегією.

Якими будуть пріоритети видобутку газу

нові великі ділянки з традиційним газом;

газ зі щільних порід;

шельф Чорного моря і Юзівська площа.

Ми вдячні уряду за підтримку та сподіваємось, що вже наступного (2021 – 24 канал) року зможемо почати дослідження шельфу та розробку Юзівки,

– уточнюють у компанії.

Що вже вдалося досягти

Пошукова свердловина нового Жемчужного родовища дала промисловий приплив газу – майже 100 тисяч кубометрів на добу.

Наразі розвідані запаси становлять 200 мільйонів кубометрів газу. У перспективі родовище може бути джерелом понад 2 мільярдів кубометрів газу.

"Водночас Жемчужне – складне родовище. Газ там на значних глибинах (понад 6 000 метрів) і в щільних гірських породах", – пояснюють у "Нафтогазі".

Для того, аби дістатися покладів, компанія залучала найновіше обладнання. Саме пошукова свердловина на Жемчужному стала випробуванням для нового верстату Bentec.

Зверніть увагу! Голови правління "Нафтогазу" та "Надра України" 18 грудня підписали договір про купівлю-продаж частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська". Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, що у Донецькій і Харківській областях.