"Нафтогаз" заявив про можливі перебої з опаленням: під загрозою 15 регіонів

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Джерело:

"Нафтогаз"

Через те, що виробники теплової енергії мають борги перед "Нафтогазом", опалювальний сезон може закінчитися зарання. Під загрозою окремі населені пункти у 15 областях.

Станом на 25 березня, кажуть у "Нафтогазі", 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків. Щоб отримати газ у квітні, ці компанії мають сплатити понад 820 мільйонів гривень.

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Боржники за газ

Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу тривання опалювального сезону у окремих населених пунктах 15 областей.

"Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників. Усе для того, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго.

Області, яким загрожує відключення

  • Вінницька (Могилів-Подільський)
  • Дніпропетровська (Дніпро, Межова, Кривий Ріг)
  • Донецька (Краматорськ, Маріуполь)
  • Житомирська (Малин, Новогуйвинське)
  • Івано-Франківська (Калуш)
  • Київська область (Біла Церква, Боярка, Буча, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Чорнобиль, Чубинське, Щасливе)
  • Львівська (Дрогобич)
  • Миколаївська (Миколаїв)
  • Одеська (Одеса, Іллічівськ, Молодіжне, Овідіополь, Таїрово, Хлібодарське)
  • Сумська (Охтирка, Шостка)
  • Харківська (Харків, Куп'янськ, Рогань)
  • Хмельницька (Славута)
  • Черкаська (Корсунь-Шевченківський, Сміла)
  • Чернівецька (Чернівці)

З повним переліком і кількістю боргу можна ознайомитись за цим посиланням.

Нафтогаз закликає тепловиробників розрахуватися з боргами.


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