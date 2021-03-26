"Нафтогаз" заявив про можливі перебої з опаленням: під загрозою 15 регіонів

Джерело:"Нафтогаз"
Через те, що виробники теплової енергії мають борги перед "Нафтогазом", опалювальний сезон може закінчитися зарання. Під загрозою окремі населені пункти у 15 областях.
Станом на 25 березня, кажуть у "Нафтогазі", 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків. Щоб отримати газ у квітні, ці компанії мають сплатити понад 820 мільйонів гривень.
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Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу тривання опалювального сезону у окремих населених пунктах 15 областей.
"Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників. Усе для того, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго.
З повним переліком і кількістю боргу можна ознайомитись за цим посиланням.
Нафтогаз закликає тепловиробників розрахуватися з боргами.
Ціна на газ на час карантину / Інфографіка 24 каналу