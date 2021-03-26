Через те, що виробники теплової енергії мають борги перед "Нафтогазом", опалювальний сезон може закінчитися зарання. Під загрозою окремі населені пункти у 15 областях.

Станом на 25 березня, кажуть у "Нафтогазі", 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків. Щоб отримати газ у квітні, ці компанії мають сплатити понад 820 мільйонів гривень.

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Боржники за газ

Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу тривання опалювального сезону у окремих населених пунктах 15 областей.

"Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників. Усе для того, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго.

Області, яким загрожує відключення

Вінницька (Могилів-Подільський)

Дніпропетровська (Дніпро, Межова, Кривий Ріг)

Донецька (Краматорськ, Маріуполь)

Житомирська (Малин, Новогуйвинське)

Івано-Франківська (Калуш)

Київська область (Біла Церква, Боярка, Буча, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Чорнобиль, Чубинське, Щасливе)

Львівська (Дрогобич)

Миколаївська (Миколаїв)

Одеська (Одеса, Іллічівськ, Молодіжне, Овідіополь, Таїрово, Хлібодарське)

Сумська (Охтирка, Шостка)

Харківська (Харків, Куп'янськ, Рогань)

Хмельницька (Славута)

Черкаська (Корсунь-Шевченківський, Сміла)

Чернівецька (Чернівці)

З повним переліком і кількістю боргу можна ознайомитись за цим посиланням.

Нафтогаз закликає тепловиробників розрахуватися з боргами.



Ціна на газ на час карантину / Інфографіка 24 каналу