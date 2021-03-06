"Нафтогаз" заявив, що не надсилав заявок про вимкнення постачання газу ПАТ "Донецькоблгаз". Компанія підкреслила, що немає таких повноважень щодо цього облгазу.

Що заявили у "Нафтогазі"

Рішення про відключення схвалив ПАТ "Донецькоблгаз" самостійно. "Нафтогаз" закликає постачальника відновити подачу газу для населення.

До теми Донеччина – без тепла: через борги в області відключили газ

Закликаємо припинити порушувати "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води", скориставшись досвідом регіонів,

– заявили у компанії.

У "Нафтогазі" наголосили, що місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і не сплачував її.

Це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда гривень та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

"Необхідність надсилання відповідного повідомлення та його формулювання також диктує закон, який "Нафтогаз" суворо виконує. При цьому заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала", – наголосили в компанії.

Там додали, що впродовж всього опалювального сезону закликали місцеву владу втрутитись у ситуацію навколо постачання газу ОКП "Донецьктеплокомуненерго".

Головне про відключення газу на Донеччині