Голови правління НАК "Нафтогаз України" та "Надра України" 18 грудня підписали договір про купівлю-продаж частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська". Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, що у Донецькій та Харківській областях.

"Нафтогаз" стане власником Юзівської площі

Компанія зможе стати остаточним власником ділянки після отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію. Крім того, "Нафтогаз" уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ "Надра Юзівська", через що компанія стане єдиним власником. Про це повідомили на сайті "Нафтогаз".

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У компанії наголосили, що після завершення офіційних процедур "Нафтогаз" буде готовий в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками.

З 2016 року ми пропонували Кабміну відновити роботи на Юзівці. Ми бачимо у цій ділянці потенціал для нарощення ресурсної бази вуглеводнів компанії. Крім того, маємо напрацювання й унікальну експертизу, адже ведемо діяльність близько до цієї ділянки,

– сказав керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Він додав, що компанії вдалося зрушити з місця заморожений впродовж кількох років проєкт. Це матиме позитивний ефект у багатьох напрямках:

створить додаткові робочі місця;

ініціює надходження до державного і місцевих бюджетів;

стимулюватиме розвиток наближених до лінії розмежування територій;

сприятиме розвитку мінерально-сировинної бази та збільшенню видобування вуглеводнів в Україні.