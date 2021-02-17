Що означає продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до 30 квітня

Кабінет Міністрів 17 лютого планує продовжити дію карантину в Україні до 30 квітня. Крім того, країну знову розділять за рівнем епідемічної небезпеки.
Відповідний проєкт документу внесли до порядку денного засідання уряду 17 лютого. У пояснювальній записці мовиться про зміни, які чекають на українців.
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Нові карантинні обмеження в Україні: деталі
- Дію карантину на території України продовжують до З0 квітня 2021 року.
- Також до 30 квітня продовжують для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації.
- Водночас на території України загалом або в окремих регіонах запроваджують зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-19.
- На період дії карантину на території України продовжуються і обмежувальні протиепідемічні заходи. Крім того, за результатами оцінки епідемічних показників запроваджують додаткові заходи для окремих регіонів.
- Встановлять процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності.
- Встановлять особливості припинення зобов’язань щодо обсервації під час перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій, Луганській областях, Криму та Севастополя. Мовиться і про виїзд звідти.
Що ще передбачає документ
- У разі настання в регіоні ознак червоного рівня на території всього регіону вводять додаткові обмеження.
- Ці карантинні заходи є подібними до тих, що діяли в Україні під час локдауну. Зокрема, закриють розважальні заклади, ресторани та кафе працюватимуть лише на винос, працюватимуть лише продуктові магазини, а супермаркети – без промислових відділів.
- Рішення про запровадження додаткових карантинних заходів ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Продовження карантину в Україні: документ
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