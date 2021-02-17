Кабінет Міністрів 17 лютого планує продовжити дію карантину в Україні до 30 квітня. Крім того, країну знову розділять за рівнем епідемічної небезпеки.

Відповідний проєкт документу внесли до порядку денного засідання уряду 17 лютого. У пояснювальній записці мовиться про зміни, які чекають на українців. До теми Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне кольорові зони Нові карантинні обмеження в Україні: деталі Дію карантину на території України продовжують до З0 квітня 2021 року. Також до 30 квітня продовжують для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації. Водночас на території України загалом або в окремих регіонах запроваджують зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-19. На період дії карантину на території України продовжуються і обмежувальні протиепідемічні заходи. Крім того, за результатами оцінки епідемічних показників запроваджують додаткові заходи для окремих регіонів. Встановлять процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності. Встановлять особливості припинення зобов’язань щодо обсервації під час перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій, Луганській областях, Криму та Севастополя. Мовиться і про виїзд звідти. Що ще передбачає документ У разі настання в регіоні ознак червоного рівня на території всього регіону вводять додаткові обмеження. Ці карантинні заходи є подібними до тих, що діяли в Україні під час локдауну. Зокрема, закриють розважальні заклади, ресторани та кафе працюватимуть лише на винос, працюватимуть лише продуктові магазини, а супермаркети – без промислових відділів. Рішення про запровадження додаткових карантинних заходів ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Продовження карантину в Україні: документ Актуально В Україні зросла захворюваність на COVID-19, а ще смертність та кількість госпіталізованих

Зимове посилення карантину в Україні – яки були обмеження / Інфографіка 24 каналу