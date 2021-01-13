З 14 січня метеорологи обіцяють значне похолодання. Проте воно триватиме недовго. Вже з 20 січня в Україні очікують на потепління.

У північних областях – до 20 градусів морозу

З 14 січня Україна опиниться у полі підвищеного тиску, повітряні маси з півночі принесуть похолодання. Про це інформують "Факти".

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Ночами температура знизиться до позначок -13...-18 градусів, місцями в північних областях буде до 21 градуса морозу, денна також буде досить низькою -10...-16 градусів,

– розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Морозяна погода триматиметься до 20 січня

Морозяна погода фактично без опадів триматиметься до 19 січня. Вже з 20 січня буде потепління.

Синоптик Леонід Горбань обіцяє морозяну погоду на трішки довший період – до 8 лютого. Після цього стовпчики термометрів піднімуться – проте показники все одно будуть зі знаком "мінус". До кінця зими метеорологи прогнозують перепади температур та періодично – мокрий сніг.

ДСНС попереджає про заметілі та ожеледицю

Зазначимо, що 13 січня у ДСНС попередили про значне погіршення погодних умов. У низці областей – заметілі та ожеледиця на дорогах.

Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу