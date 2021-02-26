Українця Івана Яцкіна утримують у московському СІЗО за начебто "держзраду". Адвокат в'язня Кремля розповів про випадки катування його підзахисного.

Під час зустрічі адвокат Микола Полозов розповів уповноваженій Верховної Ради з прав людини про грубе порушення прав його підзахисного, українця Івана Яцкіна, якого утримують у московському СІЗО "Лефортово".

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Захисник зазначив, що днями працівники СІЗО тримали громадянина України приблизно годину на морозі -14 градусів без сезонного одягу та взуття.

У результаті це завдало шкоди здоров'ю Яцкіна. Полозов припускає, що, ймовірно, його підзахисний отримав обмороження нижніх кінцівок, однак точно можна буде сказати тільки після обстеження лікарем.

Але слідчий і керівництво установи проігнорували потребу в екстреному медичному обстеженні.

Крім того, адвокат розповів, що таку поведінку працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що українець напередодні одягнув футболку з українською символікою.

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Уповноважена з прав людини України зазначила, що такі дії прирівнюють до катувань та нелюдського поводження і порушують статтю 17 Мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями, а також статті Європейської конвенції з прав людини.

Про це Денісова має намір проінформувати Верховного комісара ООН із прав людини та інших європейських колег. Денісова також звернулась до Уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою терміновою відреагувати на ситуацію з Іваном Яцкіним.

Адвокат Полозов також виступив зі зверненням до Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи реагування з поновлення прав Івана Яцкіна, а також невідкладно надати йому медичну допомогу.

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