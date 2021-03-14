Над Донбасом запустили червоно-чорний прапор: яскраві фото

Джерело:"Останній Блокпост"
Біля Мар'їнки 13 березня в небо запустили величезний червоно-чорний український прапор. Це зробили волонтери разом з військовими та переселенцями.
Прапор мав у ширину аж 12 метрів. Його символічно понесли в небо синьо-жовті кульки.
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Акцію присвятили до Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.
Зауважимо, наприкінці лютого український прапор також запустили у бік окупованого Криму. Стяг розписали посланнями для жителів півострова.
Волонтери запускають прапор / Фото "Останній блокпост"
Прапор в небі / Фото "Останній блокпост"
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