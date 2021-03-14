Над Донбасом запустили червоно-чорний прапор: яскраві фото

14 березня 2021 , 18:31
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Джерело:

"Останній Блокпост"

Біля Мар'їнки 13 березня в небо запустили величезний червоно-чорний український прапор. Це зробили волонтери разом з військовими та переселенцями.

Прапор мав у ширину аж 12 метрів. Його символічно понесли в небо синьо-жовті кульки.

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Акцію присвятили до Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.

Зауважимо, наприкінці лютого український прапор також запустили у бік окупованого Криму. Стяг розписали посланнями для жителів півострова.


Волонтери запускають прапор / Фото "Останній блокпост"


Прапор в небі / Фото "Останній блокпост"

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