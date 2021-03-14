Над Донбасом запустили червоно-чорний прапор: яскраві фото
Біля Мар'їнки 13 березня в небо запустили величезний червоно-чорний український прапор. Це зробили волонтери разом з військовими та переселенцями.
Джерело:"Останній Блокпост"
Прапор мав у ширину аж 12 метрів. Його символічно понесли в небо синьо-жовті кульки.
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Акцію присвятили до Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.
Зауважимо, наприкінці лютого український прапор також запустили у бік окупованого Криму. Стяг розписали посланнями для жителів півострова.
Волонтери запускають прапор / Фото "Останній блокпост"
Прапор в небі / Фото "Останній блокпост"
День добровольця: як святкують в Україні
- До свята президент Володимир Зеленський відзначив українських добровольців нагородами. Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримають 67 захисників, серед них 64 – посмертно.
- Інші політики та відомі українці також привітали добровольців, наголосивши, що вони – символ відваги та героїзму.
- По всій Україні воїнів вшанували маршами, покладанням квітів та концертами.
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День добровольця в Україні, дивіться відео:
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